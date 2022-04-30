«Мемфис» прошел «Миннесоту», выиграв серию плей-офф впервые с 2015 года

в пятницу обыграл «Миннесоту» со счетом 114:106 в выездном шестом матче серии первого раунда плей-офф и завершил противостояние (4-2).

«Гризлис» выиграли серию плей-офф впервые с 2015 года.

В полуфинале Западной конференции «Мемфис» (2) сойдется с «Голден Стэйт» (3). Первая встреча состоится в воскресенье в Теннесси.

В пятницу в третий раз за серию «Гризлис» удалось отыграть двузначное отставание по ходу четвертой четверти. В четвертой встрече команда возвращалась, уступая сперва «-26», а затем «-25».

«Миннесота» сыграла в плей-офф впервые с 2018 года, пробившись в решающую стадию сезона через турнир плей-ин.

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