Джей Джей Редик: «Сиксерс» не смогут обыграть «Хит»

Бывший игрок НБА Джей Джей Редик считает, что не сможет пройти во втором раунде плей-офф, несмотря на наличие в своем составе претендента на награду MVP Джоэла Эмбиида.

«Нет, «Сиксерс» не смогут обыграть «Хит».

Да, у них будет лучший игрок в этой серии в лице Джоэла Эмбиида, но ранее мы обсуждали серию «Селтикс» и Кевина Дюрэнта. Такие же проблемы будут у «Сиксерс» с «Майами». Эмбиида беспокоит рука. Ему требуется МРТ-обследование, чтобы узнать, что происходит», – сказал Редик.

«Бостон» закошмарил Дюрэнта. Видимо, пострадало даже его «наследие»