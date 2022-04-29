Бэм Адебайо: «Нам придется использовать против Эмбиида дабл-тим»

Центровой рассказал о тактике игры против лидера «Филадельфии» в серии второго раунда плей-офф.

«Нам придется использовать против него дабл-тим.

Все просто. Нужно лишить его мяча, усложнить ему жизнь, заставить совершать сложные броски и не дать ему войти в ритм. Нужно заставить его слишком много думать. Он должен отдавать передачу, когда ему не хочется отдавать передачу. Я думаю, что это наши главные задачи», – сказал Адебайо.

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