Эрик Споэльстра: «Филадельфия» стала совершенно другой командой после прихода Хардена»

Главный тренер накануне серии второго раунда плей-офф против «Филадельфии» заявил, что соперник стал совершенно другой командой после прихода бывшего MVP Джеймса Хардена.

«Харден определенно меняет динамику. Речь идет об игроке уровня MVP. Этот парень умеет манипулировать игрой. Он может навредить вам, и набирая очки, и раздавая передачи, и просто манипулируя защитой.

У «Сиксерс» есть два игрока, которые знают, как провоцировать фолы, и делают это исключительно хорошо. Поэтому нам нужно играть дисциплинировано, сосредоточено, но при этом не отказываться от свой агрессивной игры», – сказал тренер.

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