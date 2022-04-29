Владислав Коновалов: «Второй матч серии с УНИКСом оставил негативный осадок»

И.о. главного тренера «Автодора» Владислав Коновалов рассказал о состоянии команды перед третьим матчем серии 1/4 финала плей-офф лиги ВТБ с .

«В преддверии домашней встречи с УНИКСом мы столкнулись с определенными кадровыми проблемами. У нас в составе есть как травмированные, так и не до конца восстановившиеся игроки. С другой стороны, наши вчерашние резервисты, которые уже примерили на себя форму основной команды , должны выйти на паркет Дворца спорта «Кристалл» мотивированными на 200% и выложиться без остатка.

Признаюсь, второй матч четвертьфинальной серии в Казани оставил негативный осадок – мы недоработали как в нападении, так и в защите. Важно при любых обстоятельствах действовать с максимальным настроем, предельной самоотдачей и бороться на протяжении всех 40 минут. Домашний матч перед своими болельщиками – дополнительная мотивация для нас. В пятницу нашей молодой команде очень понадобится поддержка родных трибун. Мы будем сражаться и приложим все силы, чтобы порадовать поклонников яркой игрой и положительным результатом», – заявил Коновалов.

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