Евгений Минченко: «Мы будем сражаться от первой до последней секунды»

Центровой «Автодора» оценил расклад сил перед третьим матчем серии 1/4 финала плей-офф лиги ВТБ с .

«Впереди важнейший матч плей-офф в родных стенах. УНИКС хорошо изучил нас, что наглядно показала наша последняя встреча в Казани. Мы, в свою очередь, стараемся улучшать игру и коммуникацию на площадке.

Для нас матчи в Саратове чрезвычайно важны. Мы будем сражаться от первой до последней секунды. Не сомневаюсь, что при поддержке наших замечательных болельщиков мы сможем достичь поставленных целей. С нетерпением ждем всех на трибунах. Вперед, , – заявил Минченко.

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