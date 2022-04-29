Определились полуфинальные пары Единой лиги ВТБ

Теги ЦСКА УНИКС Локомотив-Кубань Зенит Единая лига ВТБ Баскетбол

Сегодня стали известны все участники 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ-2021/22.

В первой полуфинальной серии до трех побед встретятся московский ЦСКА и краснодарский «Локомотив-Кубань». Во второй серии санкт-петербургский «Зенит» сыграет с казанским УНИКСом.

Первые матчи серий пройдут в Москве и Санкт-Петербурге соответственно.

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