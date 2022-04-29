Определились полуфинальные пары Единой лиги ВТБ

Сегодня стали известны все участники 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ-2021/22.
В первой полуфинальной серии до трех побед встретятся московский ЦСКА и краснодарский «Локомотив-Кубань». Во второй серии санкт-петербургский «Зенит» сыграет с казанским УНИКСом.
Первые матчи серий пройдут в Москве и Санкт-Петербурге соответственно.
«Золото» Европы U16, дебют в Евролиге, работа с Пласой: интервью с Константином Шевчуком
Пашутин не проигрывает, «Уралмаш» выбивает чемпиона, «Руна» впервые в финале. Итоги полуфинала Суперлиги-1
Швед все еще лучший, Мартюк — топ среди молодых. Раздаем награды россиянам в лиге ВТБ