Дончичу потребовалось всего 16 игр плей-офф, чтобы набрать 500 очков. Это лучший показатель со времен Джордана

Разыгрывающему «Далласа» Луке Дончичу потребовалось провести всего 16 игр плей-офф, чтобы набрать 500 очков. Это лучший показатель в НБА со времен легендарного Майкла Джордана, которому для этого понадобилось 14 матчей.
«Даллас» в четверг победил «Юту» в выездном шестом матче серии первого раунда со счетом 98:96 (4-2) и выиграл серию плей-офф впервые с 2011 года.
Дончич впервые в карьере выиграл серию плей-офф НБА. Словенец, который пропустил первые три встречи из-за травмы, в четверг набрал 24 очка, 9 подборов и 8 передач.
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