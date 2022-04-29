Дончичу потребовалось всего 16 игр плей-офф, чтобы набрать 500 очков. Это лучший показатель со времен Джордана

Разыгрывающему «Далласа» потребовалось провести всего 16 игр плей-офф, чтобы набрать 500 очков. Это лучший показатель в НБА со времен легендарного , которому для этого понадобилось 14 матчей.

в четверг победил «Юту» в выездном шестом матче серии первого раунда со счетом 98:96 (4-2) и выиграл серию плей-офф впервые с 2011 года.

Дончич впервые в карьере выиграл серию плей-офф НБА. Словенец, который пропустил первые три встречи из-за травмы, в четверг набрал 24 очка, 9 подборов и 8 передач.

Йокич – вновь на вершине, Эмбииду – сочувствие. Итоги гонки за MVP НБА