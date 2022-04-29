«Пока-пока». Лука Дончич помахал болельщикам «Юты» на прощание после победы в серии

в четверг победил «Юту» в выездном шестом матче серии первого раунда со счетом 98:96 (4-2).

Лидер «Далласа» впервые в карьере выиграл серию плей-офф . Сразу после финальной сирены словенец крикнул «Пока-пока» и помахал враждебно настроенным болельщикам из Солт-Лейк-Сити.

Дончич, который пропустил первые три встречи из-за травмы, в четверг набрал 24 очка, 9 подборов и 8 передач.

Почему спортсмены шлепают друг друга по попе? Это вообще законно?

Кайри – гений баскетбола. Только для него это не спорт, а искусство