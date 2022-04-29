Кевин Дюрэнт посетит 4-й матч между «Монако» и «Олимпиакосом»

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Двукратный чемпион НБА, форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт посетит четвертый матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги между «Монако» и «Олимпиакосом» (1-2), сообщает L’Equipe.

Согласно французскому изданию, бывший игрок «Нетс» Майк Джеймс, ныне выступающий за «Монако», пригласил своего друга на матч.

Проиграв в упорной борьбе третий матч (83:87), «Монако» попытается реабилитироваться перед своими болельщиками и перевести серию в пятый матч.

«Бруклин» выбыл в первом раунде плей-офф НБА, проиграв «Бостону» со счетом 0-4.

«Бостон» закошмарил Дюрэнта. Видимо, пострадало даже его «наследие»

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