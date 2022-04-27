Кеньон Мартин считает, что Дюрэнт должен потребовать обмен Ирвинга: «Когда эгоизм стоит выше команды, это проблема»

Бывшая звезда НБА Кеньон Мартин раскритиковал разыгрывающего «Бруклина» за то, что тот пропустил большую часть сезона из-за отказа от вакцинации.

«Если бы я был , у меня был бы большой конфликт с Кайри Ирвингом. Я мог выбрать любого игрока к себе в партнеры, но мы вместе приняли решение перейти в этот клуб и выиграть титул. И в этом сезоне ты подвел меня как друга, как партнера по команде, как брата, как бойца.

После всего того, что Кайри сделал, я бы ни за что не пожал ему руку. Мы подписали контракты вместе. Ты говоришь, что являешься голосом тех, кого не слышно. Хорошо, а как насчет нас? Как насчет этих парней, вместе с которыми ты должен сражаться. Мы должны просто сидеть сложа руки и смириться? Нет, для меня это было неприемлемо.

Я думаю, что Дюрэнт принял неверное решение. Он мог остаться в «Уорриорз» и сгладить все разногласия с ними. Они могли доминировать в лиге еще долгое время. Но он решил перейти и объединиться с Кайри.

Дюрэнт должен потребовать, чтобы «Нетс» обменяли или Кайри, или его. Кайри должен уйти. Мы, спортсмены, в определенной степени эгоистичны, но когда этот эгоизм стоит выше нашей команды и нашей цели, то это проблема», – сказал Мартин.

«Бруклин» первым вылетел из плей-офф и «отправился на рыбалку». А откуда вообще это выражение?

Кайри – гений баскетбола. Только для него это не спорт, а искусство