Лука Дончич – о жестком фоле Уайтсайда: «Приятно, что партнеры вступились за меня»

Теги Даллас НБА Юта Реджи Буллок Хассан Уайтсайд НБА плей-офф Лука Дончич Дориан Финни-Смит Баскетбол

Разыгрывающий «Мэверикс» Лука Дончич прокомментировал ситуацию с жестким фолом центрового «Джаз» Хассана Уайтсайда во время пятого матча серии плей-офф, после которого на площадке завязалась потасовка.

«Они вступились за меня. Они оба (Реджи Буллок и Дориан Финни-Смит – Sports.ru), да любой у нас, мы готовы вступиться каждый за каждого. Так все устроено в хороших командах. Я бы пошел с этими ребятами куда угодно, на войну. У нас особенная команда.

В том моменте с Уайтсайдом не было чего-то такого, обычное напряжение для матчей плей-офф», – заявил Дончич.

«Бостон» закошмарил Дюрэнта. Видимо, пострадало даже его «наследие»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные