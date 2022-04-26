Лука Дончич – о жестком фоле Уайтсайда: «Приятно, что партнеры вступились за меня»

Разыгрывающий «Мэверикс» прокомментировал ситуацию с жестким фолом центрового «Джаз» во время пятого матча серии плей-офф, после которого на площадке завязалась потасовка.

«Они вступились за меня. Они оба ( и – Sports.ru), да любой у нас, мы готовы вступиться каждый за каждого. Так все устроено в хороших командах. Я бы пошел с этими ребятами куда угодно, на войну. У нас особенная команда.

В том моменте с Уайтсайдом не было чего-то такого, обычное напряжение для матчей плей-офф», – заявил Дончич.

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