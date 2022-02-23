Кевин Пангос: «С нетерпением жду приезда в Москву, хочу начать играть «с колес».

Разыгрывающий Кевин Пангос, подписавший долгосрочный контракт с ЦСКА, признался, что ему не терпится приехать в Москву и начать играть.

«Очень рад возможности присоединиться к такому великому клубу как ЦСКА. Счастлив помочь этой команде выиграть титулы и, в конце концов, достичь главной цели.

С нетерпением жду приезда, хочу начать играть «с колес». Не могу дождаться, когда я и моя семья приедем в Москву», – сказал канадец.

«Нам необходим игрок, способный забить и организовать атаку». ЦСКА полгода гонялся за наследником Стива Нэша и будет платить ему 6 млн