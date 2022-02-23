Агент Кевина Пангоса: «До последнего момента сохранялся риск, что договориться не получится. К счастью, обе стороны пошли на определенные уступки»

Агент защитника ЦСКА Кевина Пангоса Обрад Фимич раскрыл детали переговоров армейского клуба с его клиентом.

«ЦСКА очень хотел подписать игрока летом, но Кевин четко и корректно дал понять, что рассматривает варианты только с клубами НБА. Переговоры по сути так и не начинались.

Примерно 10-12 дней назад ЦСКА вновь обратился к Пангосу. Мы начали вести диалог, который был нелегким и небыстрым. Нам необходимо было уложиться до дедлайна Евролиги по заявке новых игроков (23 февраля). Поэтому до последнего момента сохранялся риск, что договориться в итоге не получится. Но, к счастью, обе стороны пошли на определенные уступки, и Кевин подписал контракт с ЦСКА.

Он рад вернуться в Европу и постарается принести успех своей новой команде. В Москве у него будут все возможности выигрывать титулы», – рассказал Фимич.

Агент отметил, что информация греческих СМИ о зарплате Пангоса в 6 миллионов долларов за 2,5 года не соответствует действительности.

«Это неверная информация», — сказал Фимич.

«Нам необходим игрок, способный забить и организовать атаку». ЦСКА полгода гонялся за наследником Стива Нэша и будет платить ему 6 млн