Яннис Адетокумбо: «Я влияю на игру не тем, что набираю очки»

Форвард рассказал о том, как он влияет на игру, и признался, что не зациклен на количестве набранных очков так, как раньше.

«Я влияю на игру не тем, что набираю очки. Я не такой игрок. Я влияю на игру тем, что выкладываюсь, пытаюсь заблокировать бросок, играю в защите, создаю моменты для своих партнеров по команде, пытаюсь пройти в трехсекундную зону, подбираю мяч, руковожу командой.

Иногда я должен набирать очки. Я не думаю: выбыл, значит, я должен набирать очки». Наоборот, я думаю: «Черт возьми, Крис выбыл, теперь кому-то другому нужно набрать 30, 40 очков».

Это приходит со зрелостью. Если бы вы спросили меня пять лет назад, я бы сказал: «Да, наверное, я попытаюсь набрать 50 очков». Но сейчас я не такой, как пять лет назад», – сказал Яннис.

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