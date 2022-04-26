Джей Джей Редик: «Джимми Батлер – лучший игрок плей-офф-2022 с большим отрывом»

Бывший игрок НБА, ныне телевизионный эксперт высоко оценил игру форварда в нынешнем плей-офф.

«Я не знаю, кому нужно услышать этот неоспоримый факт. Сегодня это не обсуждается, но Джимми Батлер – лучший игрок в нынешнем плей-офф. Он самый результативный в атаке и второй по эффективности игры в защите после Янниса. Батлер намного превосходит всех остальных», – заявил Редик.

В четырех матчах плей-офф-2022 Батлер набирает в среднем 30,5 очка, 7,8 подборов, 5,3 передачи и 2,8 перехвата.

«Хит» выигрывают в серии первого раунда против «Атланты» со счетом 3-1.

Плей-офф НБА стартует уже сегодня. Рассказываем, кто станет чемпионом в этом году