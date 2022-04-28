Джоэлу Боломбою грозит штраф на семизначную сумму за односторонний разрыв контракта с ЦСКА («Перехват»)

Центровому Джоэлу Боломбою грозит штраф на семизначную сумму за односторонний разрыв контракта с московским ЦСКА.

Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват».

Ранее Боломбой в грубой форме отреагировал на требования московского клуба по действующему контракту, написав в своем инстаграм-аккаунте: «Отвалите! Я уже сказал вам, что не вернусь».

ЦСКА требует, чтобы Боломбой вернулся в расположение клуба не позднее 1 мая.

По словам президента ЦСКА Андрея Ватутина, Боломбою также грозит дополнительное судебное разбирательство за порочащие репутацию клуба высказывания.

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