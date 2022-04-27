Станислав Еремин – о ситуации с Боломбоем: «Слишком легко раздаем российское гражданство. Получаем псевдороссиян»

Теги ЦСКА Станислав Еремин сборная России Единая лига ВТБ Джоэл Боломбой Баскетбол

Председатель тренерского совета РФБ Станислав Еремин прокомментировал отказ центрового ЦСКА Джоэла Боломбоя возвращаться в расположение клуба, заявив, что в России слишком легко раздают гражданство иностранным игрокам.

«Есть контрактные обязательства и у игрока, и у клуба. Прежде всего, надо рассматривать их.

Боломбой родом с Украины, возможно, это причина его отказа. Мы слишком легко раздаем российское гражданство. Получаем псевдороссиян.

Как игрок он мне нравится. А так – каждый имеет право на свое мнение. Просто надо внимательнее смотреть, кто у нас россиянин, а кто – нет», – сказал Еремин.

Ранее Боломбой резко отреагировал на письмо ЦСКА с требованием, чтобы игрок вернулся в расположение клуба не позднее 1 мая.

Боломбой является уроженцем Донецка. В 2018 году он получил российское гражданство и дебютировал за сборную страны.

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