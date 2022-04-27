Станислав Еремин – о ситуации с Боломбоем: «Слишком легко раздаем российское гражданство. Получаем псевдороссиян»

Председатель тренерского совета РФБ Станислав Еремин прокомментировал отказ центрового ЦСКА Джоэла Боломбоя возвращаться в расположение клуба, заявив, что в России слишком легко раздают гражданство иностранным игрокам.

«Есть контрактные обязательства и у игрока, и у клуба. Прежде всего, надо рассматривать их.

Боломбой родом с Украины, возможно, это причина его отказа. Мы слишком легко раздаем российское гражданство. Получаем псевдороссиян.

Как игрок он мне нравится. А так – каждый имеет право на свое мнение. Просто надо внимательнее смотреть, кто у нас россиянин, а кто – нет», – сказал Еремин.

Ранее Боломбой резко отреагировал на письмо ЦСКА с требованием, чтобы игрок вернулся в расположение клуба не позднее 1 мая.

Боломбой является уроженцем Донецка. В 2018 году он получил российское гражданство и дебютировал за сборную страны.

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