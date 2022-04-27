Джоэл Боломбой грубо отреагировал на требование ЦСКА вернуться в команду не позднее 1 мая

Центровой ЦСКА и сборной России Джоэл Боломбой опубликовал в своем Intsgaram письмо, которое вице-президент клуба Наталия Фураева отправила его агенту.

ЦСКА требует, чтобы Боломбой вернулся в расположение клуба не позднее 1 мая. В противном случае клуб будет считать отсутствие игрока нарушением трудового соглашения.

Также ЦСКА сообщил, что лишает Боломбоя 1 процента годовой зарплаты за каждый из последних семи матчей Евролиги, в которых посещаемость была ограничена заполняемостью зала в 30 процентов. Таким образом, игрок должен вернуть клубу 7 процентов своей годовой зарплаты до уплаты налогов, а также переплату, которую получил агент.

В письме ЦСКА просит подтвердить вышеперечисленные требования до 28 апреля и в случае отрицательного ответа или отсутствия ответа будет вынужден обратиться в суд.

«Отвалите! Я уже сказал вам, что не вернусь. Вы пытаетесь заставить игроков делать то, что вам нужно, путем угроз и наказаний. Когда ситуация между Россией и Украиной обострились, вы сказали мне и всей команде, что все понимаете, и что мы можем уехать», – отреагировал Боломбой в сторис.

Боломбой является уроженцем Донецка. В 2018 году он получил российское гражданство и дебютировал за сборную страны.

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