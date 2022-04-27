Андрей Ватутин – Боломбою: «Твои высказывания будут еще одним поводом для судебного разбирательства»

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Президент ЦСКА Андрей Ватутин ответил центровому команды Джоэлу Боломбою.

Ранее Боломбой в грубой форме отреагировал на требования московского клуба по действующему контракту, написав в своем инстаграм-аккаунте: «Отвалите! Я уже сказал вам, что не вернусь».

«Дорогой Джоэл! Хотя мы давно не виделись – в феврале ты так быстро уехал, что даже не успел проститься — нам было приятно сегодня получить весточку из США о том, что у тебя всё хорошо. Хочу поблагодарить за немного запоздавший подарок клубу на Пасху, мы это очень ценим.

Речь о публикации в социальных сетях официальной переписки между ЦСКА и твоим агентом. Возможно, наслаждаясь незапланированным отдыхом, ты просто позабыл, что подписал внутренний регламент клуба, и при действующем контракте допустил порочащие репутацию клуба высказывания. Увы, вместе с отъездом, то есть нарушением контракта, это будет ещё одним отличным поводом для судебного разбирательства. Желаю тебе хорошего отдыха и благополучия», — заявил Ватутин.

Наши в профи. Экс-игрок РГУФКСМиТ, который забивал в Евролиге и отказал ЦСКА

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