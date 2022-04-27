Иван Едешко – о ситуации с Боломбоем: «Как деньги правили миром, так и правят. Ни к чему политизация этого момента»

Олимпийский чемпион-1972 и чемпион мира-1974 Иван Едешко прокомментировал отказ центрового ЦСКА Джоэла Боломбоя возвращаться в расположение клуба.

«Да, он принял гражданство России, но это его личное дело – возвращаться или нет. Я думаю, как деньги правили всем миром, так и сейчас правят. Зачем ему сейчас ехать обратно, если он заявил о себе и там зарабатывает такие же деньги, где у него будет более спокойная жизнь. Он поменял место и все, он профессионал. Я не одобряю, конечно, но не стоит говорить о любви к России или о каких-то корнях.

У него своя жизнь, свой заработок, все свое. Мне не хочется осуждать его или говорить что-то хорошее о нем . Жизнь такова, где платят, там и хорошо. У него семья, ребенок, и где будет хорошо жить, он выберет это место. Совершенно ни к чему политизация этого момента», – сказал Едешко.

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