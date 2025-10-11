Ян Ханьсэнь отметился 16 очками за 17 минут в игре с «Сакраменто»

Новичок «Портленда» хорошо показал себя в предсезонном матче.

20-летний центровой провел на паркете 17 минут, за которые набрал 16 очков, реализовав 5 из 8 бросков с игры, 2 из 3 трехочковых и 4 из 4 штрафных.

Также 16-й пик драфта-2025 записал на свой счет 4 подбора, 1 передачу и 3 блок-шота.

«Блэйзерс» обыграли «Кингс» – 124:123.