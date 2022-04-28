Аарон Гордон получил технический после инцидента с Дрэймондом Грином

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Форвард «Денвера» Аарон Гордон во время пятого матча серии плей-офф с «Голден Стэйт» (98:102, 1-4) получил технический фол в результате инцидента с игроком соперника Дрэймондом Грином.

В первой четверти Гордон во время прохода повалил Грина и заработал фол в нападении. Игрок «Наггетс» после свистка забил сверху и положил мяч на лежавшего на паркете соперника. Тот схватил его за ногу.

Гордона и Грина сразу разняли.

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