Аарон Гордон получил технический после инцидента с Дрэймондом Грином

Форвард во время пятого матча серии плей-офф с (98:102, 1-4) получил технический фол в результате инцидента с игроком соперника .

В первой четверти Гордон во время прохода повалил Грина и заработал фол в нападении. Игрок «Наггетс» после свистка забил сверху и положил мяч на лежавшего на паркете соперника. Тот схватил его за ногу.

Гордона и Грина сразу разняли.

Урок истории из книги «Семь секунд и меньше». Как «Финикс»-2006 спасал серию против «Лейкерс» Кобе Брайанта