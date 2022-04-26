Джоэл Эмбиид: «Хардену надо быть агрессивнее. Донести это до него должен тренер»

Центровой «Сиксерс» выразил надежду на то, что звездный защитник в последующих матчах плей-офф будет чаще брать на себя инициативу и возьмет на себя больше бросков.

В понедельник проиграла со счетом 88:103 (3-2). На счету Хардена 15 очков и 7 передач при 4 из 11 с игры.

«Я говорю об этом весь сезон, с момента, как Джеймс присоединился к нам – ему надо быть агрессивнее, надо быть собой. Но это не совсем моя работа. Скорее, тренер должен поговорить с ним и донести до него, что ему надо чаще бросать.

Особенно если они будут защищаться против меня так, как они это делали. Но это не моя работа. При всем при этом мы все должны стать лучше», – заявил Эмбиид.

Харден и Эмбиид должны были покорить НБА. Пока у них не очень получается