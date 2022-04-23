Игроки «Далласа» в серии с «Ютой» реализуют на 11% выше своей нормы, когда их держит Митчелл

Теги Даллас НБА Юта Боян Богданович НБА плей-офф Руди Гобер Донован Митчелл Баскетбол

Игроки «Далласа» в серии первого раунда плей-офф с «Ютой» (2-1) реализуют с игры на 11% выше своей нормы, когда против них защищается Донован Митчелл.

Лишь два игрока стартовой пятерки «Джаз» позволяют своим оппонентам забрасывать менее 50% с игры.

Процент попадания с игры у баскетболистов «Мэверикс», когда их держат игроки основы «Джаз»:

53.3% – Боян Богданович

52.0% – Донован Митчелл

50.0% – Ройс О’Нил

47.1% – Майк Конли

32.4% – Руди Гобер.

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