Игроки «Далласа» в серии с «Ютой» реализуют на 11% выше своей нормы, когда их держит Митчелл

Игроки в серии первого раунда плей-офф с «Ютой» (2-1) реализуют с игры на 11% выше своей нормы, когда против них защищается Донован Митчелл.

Лишь два игрока стартовой пятерки «Джаз» позволяют своим оппонентам забрасывать менее 50% с игры.

Процент попадания с игры у баскетболистов «Мэверикс», когда их держат игроки основы «Джаз»:

53.3% –

52.0% –

50.0% – Ройс О’Нил

47.1% – Майк Конли

32.4% – .

«Чикаго» 5 лет не был в плей-офф, а сейчас на равных играет с чемпионом. Напомните, а что вообще было с «Буллз» после Джордана?

«Финикс» ворвался в плей-офф с диким преимуществом над остальными. Есть сомнения, что они возьмут титул?