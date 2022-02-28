Джоэл Боломбой покинул расположение ЦСКА, Уилл Клайберн может уехать в ближайшее время

Центровой Джоэл Боломбой временно покинул расположение ЦСКА «по семейным и личным причинам, связанным с текущей ситуацией между Россией и Украиной, а также ее возможными последствиями», информирует официальный сайт клуба. У Боломбоя гражданство Российской Федерации и опыт выступления за сборную России.

Ранее из московского клуба уже ушли Торнике Шенгелия, Иффе Лундберг, Марюс Григонис, Йоханнес Фогтманн.

«Действия игроков являются нарушением условий контракта и клубного регламента, но клуб с пониманием относится к персональной ситуации каждого из баскетболистов. Статус соглашений с игроками будет решен, когда политическое и спортивное положение дел в Европе нормализуется», – говорится в заявлении армейцев.

По информации BNSports.gr, в скором времени к ним присоединится и форвард ЦСКА Уилл Клайберн. При этом сам американец неоднократно заявлял, что останется «до последнего».

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

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