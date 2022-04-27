Джа Морэнт – о победном лэй-апе: «Иди и надери им задницу, Джа»

Разыгрывающий набрал последние 13 очков своей команды в 5-м матче серии плей-офф с «Миннесотой» и исполнил победный лэй-ап за секунду до конца встречи (111:109, 3-2).

«Гризлис» удалось отыграть отставание в 11 очков в заключительной четверти и выйти вперед в серии первого раунда.

После матча журналисты попросили Морэнта прокомментировать победный лэй-ап. «Иди и надери им задницу, Джа», – ответил Морэнт.

Морант, которого в понедельник назвали самым прогрессирующим игроком сезона, большую часть матча испытывал трудности, но в заключительной четверти набрал 18 очков, в том числе реализовал 9 из 10 с линии штрафных.

«Бруклин» первым вылетел из плей-офф и «отправился на рыбалку». А откуда вообще это выражение?