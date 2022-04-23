Чемпионат Италии. «Милан» обыграл «Реджо-Эмилию», «Тренто» уступил «Виктории Либертас»

В субботу, 23 апреля, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А «Милан» обыграл «Реджо-Эмилию», «Тренто» дома уступил «Виктории Либертас».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 23 апреля, 20.00, «Unipol Arena»
- Реджо-Эмилия
- Хопкинс (16 + 9 подборов), Страутиньш (15 + 8 подборов), Ларсон (9), Джонсон (7), Чинчарини (4 + 16 передач + 6 потерь) – старт; Кроуфорд (6), Томпсон (4), Бальди Росси (2).
- Дата проведения
- 23 апреля, 21.00, «PalaTrento»
- Тренто
- Рейнольдс (19), Флаккадори (16 + 8 передач), Форрай (13), Уильямс (9 + 8 подборов), Брэдфорд (5) – старт; Johnson (15), Конти (3), Медзанотте (2), Ладурнер (0).
Положение команд: Виртус – 24-3, Милан – 22-5, Брешия – 19-8, Венеция – 15-12, Дертона – 15-13, Динамо Сассари – 13-13, Триест – 13-14, Реджо-Эмилия – 13-15, Виктория Либертас – 13-15, Тревизо – 11-15, Варезе – 11-16, Бриндизи – 11-16, Тренто – 11-17, Наполи – 10-17, Фортитудо – 9-18, Кремона – 7-20.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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