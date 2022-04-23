Чемпионат Италии. «Милан» обыграл «Реджо-Эмилию», «Тренто» уступил «Виктории Либертас»

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В субботу, 23 апреля, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А «Милан» обыграл «Реджо-Эмилию», «Тренто» дома уступил «Виктории Либертас».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Реджо-Эмилия – AX Армани Эксчейндж Милан 63:67 (15:25, 14:14, 21:15, 13:13)
Дата проведения
23 апреля, 20.00, «Unipol Arena»
Онлайн матча
Реджо-Эмилия
Хопкинс (16 + 9 подборов), Страутиньш (15 + 8 подборов), Ларсон (9), Джонсон (7), Чинчарини (4 + 16 передач + 6 потерь) – старт; Кроуфорд (6), Томпсон (4), Бальди Росси (2).
AX Армани Эксчейндж Милан
Бентил (9), Грант (7), Тарчевски (6), Датоме (5), Холл (4 + 7 передач) – старт; Дэниелс (14), Билига (6), Шилдс (5), Риччи (5 + 10 подборов), Бальдассо (3), Альвити (3).

Тренто – Виктория Либертас 82:83 (12:19, 23:25, 26:15, 21:24)
Дата проведения
23 апреля, 21.00, «PalaTrento»
Онлайн матча
Тренто
Рейнольдс (19), Флаккадори (16 + 8 передач), Форрай (13), Уильямс (9 + 8 подборов), Брэдфорд (5) – старт; Johnson (15), Конти (3), Медзанотте (2), Ладурнер (0).
Виктория Либертас
Моретти (17 + 6 передач), Лэмб (16), Мейерис (9 + 13 подборов), Джонс (6), Дельфино (5) – старт; Сэнфорд (13 + 6 передач), Дзанотти (9), Тамбоне (8), Деметрио (0).

Положение команд: Виртус – 24-3, Милан – 22-5, Брешия – 19-8, Венеция – 15-12, Дертона – 15-13, Динамо Сассари – 13-13, Триест – 13-14, Реджо-Эмилия – 13-15, Виктория Либертас – 13-15, Тревизо – 11-15, Варезе – 11-16, Бриндизи – 11-16, Тренто – 11-17, Наполи – 10-17, Фортитудо – 9-18, Кремона – 7-20.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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