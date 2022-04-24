46 очков и 21 подбор на двоих от Николы Милутинова и Уилла Клайберна помогли ЦСКА дожать «Нижний»

Центровой Никола Милутинов и форвард привели московский к победе во втором матче серии плей-офф против «Нижнего Новгорода» (91:89, 2-0).

Милутинович оформил дабл-дабл, набрав 23 очка (10-15 с игры, 3-4 штрафных) и совершив 14 подборов, 9 из которых были в нападении. Также на счету центрового 1 передача и 1 блок-шот.

Клайберн завершил встречу с 23 очками (6-10 с игры, 2-5 трехочковых, 5-8 штрафных). Форвард также записал в свой актив 7 подборов и 2 передачи.

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