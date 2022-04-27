Карл-Энтони Таунс – о поражении в 5-м матче: «С этим очень тяжело смириться»

Центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс признался, что очень огорчен поражением от «Мемфиса» в 5-м матче серии первого раунда плей-офф (109:111, 2-3).
«С этим очень тяжело смириться. Нам казалось, что мы выиграли этот матч, несмотря на все допущенные ошибки и все остальное.
Забросили важный трехочковый, сравняв счет за 4 секунды до конца основного времени, и расслабились, решив, что в овертайме у нас будет шанс победить. Это полезный опыт», – сказал после матча Таунс.
Урок истории из книги «Семь секунд и меньше». Как «Финикс»-2006 спасал серию против «Лейкерс» Кобе Брайанта