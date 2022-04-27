Джей Райт: «Всегда думал о том, чтобы возглавить команду НБА»

Легендарный главный тренер университета Вилланова Джей Райт менее чем через неделю после объявления о завершении тренерской карьеры заявил, что не исключает, что когда-нибудь возглавит команду НБА.

«Не сейчас. Но я всегда думал о том, чтобы возглавить команду НБА.

Мой опыт участия в Олимпийских играх немного унял этот зуд. Мне кажется, что я немного выполнил свое желание. И мне нравилось тренировать этих парней.

Сейчас мне определенно нужен перерыв. Сейчас я с нетерпением жду должности специального помощника в Вилланове. Но, честно говоря, я бы солгал, если бы сказал, что не думал о . Не знаю, что будет дальше», – признался 60-летний член Зала славы.

Райт приводил Вилланову к двум титулам чемпиона (2016, 2018).

Зал славы-2021: Бош попал первым из «Большого трио», Пирс пытался помирить Гарнетта и Аллена, Уэббера и Уоллеса наконец простили за скандалы