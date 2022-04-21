Джей Райт намерен завершить карьеру после 21 года в качестве главного тренера университета Вилланова

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Легендарный главный тренер университета Вилланова Джей Райт собирается завершить карьеру, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Согласно источникам, решение 60-летнего специалиста во многом связано с желанием проводить больше времени с женой и тремя детьми. Тренер намерен в ближайшее время поговорить с семьей и принять окончательное решение.

Ожидается, что тренер университета Фордхэм Кайл Нептун сменит двукратного чемпиона NCAA Джея Райта на посту главного тренера Виллановы.

В сентябре прошлого года Райт был введен в Зал славы баскетбола имени Нейсмита. Он руководит Виллановой с 2001 года.

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