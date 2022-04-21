Чарльз Баркли – Джею Райту: «Вы не настолько глупы, чтобы возглавить «Лейкерс»

Телеведущие шоу Inside the NBA на канале TNT обсудили завершение карьеры легендарного тренера университета Вилланова Джея Райта и возможность его перехода в «Лейкерс».

«Если вы решите возглавить «Лейкерс», дайте нам знать», – сказал ′Нил.

«Во-первых, Джей, вы не настолько глупы, чтобы возглавить . Вы не станете руководить командой, в которой игроки старше вас», – пошутил .

«Финикс» ворвался в плей-офф с диким преимуществом над остальными. Есть сомнения, что они возьмут титул?