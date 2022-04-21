Чарльз Баркли – Джею Райту: «Вы не настолько глупы, чтобы возглавить «Лейкерс»

Теги Лейкерс Шакил О′Нил НБА Чарльз Баркли NCAA университет Вилланова Джей Райт Баскетбол

Телеведущие шоу Inside the NBA на канале TNT обсудили завершение карьеры легендарного тренера университета Вилланова Джея Райта и возможность его перехода в «Лейкерс».

«Если вы решите возглавить «Лейкерс», дайте нам знать», – сказал Шакил О′Нил.

«Во-первых, Джей, вы не настолько глупы, чтобы возглавить «Лейкерс». Вы не станете руководить командой, в которой игроки старше вас», – пошутил Чарльз Баркли.

«Финикс» ворвался в плей-офф с диким преимуществом над остальными. Есть сомнения, что они возьмут титул?

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