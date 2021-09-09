Пол Пирс, Бен Уоллес, Крис Бош, Крис Уэббер и Тони Кукоч введены в Зал славы

Чемпион НБА-2008 в составе «Бостона» Пол Пирс, двукратный чемпион в составе «Майами» Крис Бош, пятикратный участник Матчей звезд Крис Уэббер и чемпион НБА-2004 в составе «Детройта» Бен Уоллес введены в Зал славы баскетбола имени Нейсмита.
Официальная церемония состоялась в субботу, 11 сентября, в MassMutual Center в Спрингфилде, штат Массачусетс.
Членами Зала славы сегодня также стали бывшие тренеры Рик Адельман, Джей Райт и Билл Расселл (во второй раз), а также бывшие баскетболистки женской НБА Йоланда Гриффит и Лорен Джексон.
Благодаря выбору Международного комитета в Зал славы введен трехкратный чемпион НБА в составе «Чикаго», прославленный хорватский баскетболист Тони Кукоч.
Также в Зал славы вошли: Вэл Экерман, Коттон Фицсиммонс, Ховард Гарфинкель, Кларенс Дженкинс, Боб Дэндридж и Перл Мур.
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