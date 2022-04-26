Донован Митчелл не смог доиграть 5-й матч с «Мэверикс» из-за проблем с подколенным сухожилием

Звездный защитник «Юты» вынужден был досрочно покинуть площадку в пятом матче серии первого раунда с «Мэверикс» (77:102, 2-3) из-за проблем с подколенным сухожилием.

Во вторник в Солт-Лейк-Сити Митчеллу предстоит пройти МРТ-обследование. По словам баскетболиста, он рассчитывает сыграть в шестой встрече серии в четверг.

«Это плей-офф, я должен что-то придумать. Посмотрим, как буду себя чувствовать, но я боец», – заявил Митчелл.

Митчелл покинул площадку в четвертой четверти, когда «Джаз» уступали 28 очков. Донован набрал лишь 9 очков при 4 из 15 с игры и 4 потерях.

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