Лига чемпионов. 1/4 финала. «Клуж» – «Людвигсбург», «Манреса» сыграет с «Уникахой»

Теги результаты Уникаха Людвигсбург Манреса Клуж Лига чемпионов Баскетбол

Во вторник, 5 апреля, в рамках серий 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов румынский «Клуж» примет немецкий «Людвигсбург».

Во встрече испанских команд «Манреса» сыграет с «Уникахой».

Лига чемпионов

Плей-офф

1/4 финала (до двух побед)

Клуж Румыния – Людвигсбург Германия

5 апреля. 19:00

Манреса Испания – Уникаха Испания

5 апреля. 21:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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