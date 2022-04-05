Лига чемпионов. 1/4 финала. «Клуж» – «Людвигсбург», «Манреса» сыграет с «Уникахой»

Во вторник, 5 апреля, в рамках серий 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов румынский «Клуж» примет немецкий «Людвигсбург».
Во встрече испанских команд «Манреса» сыграет с «Уникахой».
Лига чемпионов
Плей-офф
1/4 финала (до двух побед)
Клуж Румыния – Людвигсбург Германия
5 апреля. 19:00
Манреса Испания – Уникаха Испания
5 апреля. 21:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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