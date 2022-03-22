Лига чемпионов. «Манреса» – «Тофаш», «Тревизо» встретится с «Дарушафакой»

Во вторник, 22 марта, в рамках второго группового этапа Лиги чемпионов «Манреса» примет «Тофаш», «Тревизо» дома встретится с «Дарушафакой».
Лига чемпионов
Групповой этап
Группа J
Манреса Испания – Тофаш Турция
22 марта. 22:30
Тревизо Италия – Дарушафака Турция
22 марта. 22:30
Положение команд: Тофаш Турция – 4-1, Манреса Испания – 3-2, Дарушафака Турция – 3-2, Тревизо Италия – 0-5.
Группа K
Остенде Бельгия – Клуж Румыния
22 марта. 22:00
Положение команд: Клуж Румыния – 2-1, Уникаха Испания – 2-2, Остенде Бельгия – 1-2.
Группа I
Положение команд: Людвигсбург Германия – 4-1, Дижон Франция – 3-2, Хапоэль Холон Израиль – 2-3, Галатасарай Турция – 1-4.
Группа L
Положение команд: Тенерифе Испания – 5-0, Страсбург Франция – 3-2, Ритас Литва – 2-3, Фалько Венгрия – 0-5.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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