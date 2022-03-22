Лига чемпионов. «Манреса» – «Тофаш», «Тревизо» встретится с «Дарушафакой»

Во вторник, 22 марта, в рамках второго группового этапа Лиги чемпионов «Манреса» примет «Тофаш», «Тревизо» дома встретится с «Дарушафакой».

Лига чемпионов

Групповой этап

Группа J

Манреса Испания – Тофаш Турция

22 марта. 22:30

Тревизо Италия – Дарушафака Турция

22 марта. 22:30

Положение команд: Тофаш Турция – 4-1, Манреса Испания – 3-2, Дарушафака Турция – 3-2, Тревизо Италия – 0-5.

Группа K

Остенде Бельгия – Клуж Румыния

22 марта. 22:00

Положение команд: Клуж Румыния – 2-1, Уникаха Испания – 2-2, Остенде Бельгия – 1-2.

Группа I

Положение команд: Людвигсбург Германия – 4-1, Дижон Франция – 3-2, Хапоэль Холон Израиль – 2-3, Галатасарай Турция – 1-4.

Группа L

Положение команд: Тенерифе Испания – 5-0, Страсбург Франция – 3-2, Ритас Литва – 2-3, Фалько Венгрия – 0-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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