Лига чемпионов. 1/4 финала. «Тофаш» – «Тенерифе», «Уникаха» встретится с «Манресой»

Во вторник, 12 апреля, в рамках серий 1/4 финала плей-офф чемпионов состоятся три матча.

Турецкий дома сыграет с испанским , французский – с израильским «Хапоэлем» из Холона.

В матче испанских команд «Уникаха» встретится с «Манресой».

Лига чемпионов

Плей-офф

1/4 финала (до двух побед)

ТОФАШ ТУРЦИЯ – ТЕНЕРИФЕ ИСПАНИЯ

12 апреля. 19:00

«Тенерифе» ведет в серии – 1-0

СТРАСБУРГ ФРАНЦИЯ – ХАПОЭЛЬ ХОЛОН ИЗРАИЛЬ

12 апреля. 21:00

ведет в серии – 1-0

Уникаха Испания – Манреса Испания

12 апреля. 21:30

«Манреса» ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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