Лига чемпионов. 1/4 финала. «Тофаш» – «Тенерифе», «Уникаха» встретится с «Манресой»

Во вторник, 12 апреля, в рамках серий 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов состоятся три матча.
Турецкий «Тофаш» дома сыграет с испанским «Тенерифе», французский «Страсбур» – с израильским «Хапоэлем» из Холона.
В матче испанских команд «Уникаха» встретится с «Манресой».
Лига чемпионов
Плей-офф
1/4 финала (до двух побед)
ТОФАШ ТУРЦИЯ – ТЕНЕРИФЕ ИСПАНИЯ
12 апреля. 19:00
«Тенерифе» ведет в серии – 1-0
СТРАСБУРГ ФРАНЦИЯ – ХАПОЭЛЬ ХОЛОН ИЗРАИЛЬ
12 апреля. 21:00
«Хапоэль Холон» ведет в серии – 1-0
Уникаха Испания – Манреса Испания
12 апреля. 21:30
«Манреса» ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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