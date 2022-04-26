Желько Обрадович признан тренером сезона в Адриатической лиге

Возглавляющий Желько Обрадович признан лучшим тренером сезона-2021/22 в лиге.

Тренер сезона определяется в АВА Liga по итогам голосования болельщиков, журналистов и тренеров.

Обрадович занял 1-е место, получив 41,5% объединенных голосов. Второе место у тренера «Црвены Звезды» (19,5%), третьим стал Ненад Стефанович из ФМП (11,9%).

«Партизан» завершил регулярный чемпионат с результатом 22-4.

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