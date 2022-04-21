Желимир Обрадович: «Если «Партизан» недоволен моей работой, я уйду без проблем»

Главный тренер «Партизана» заявил, что готов покинуть свой пост после поражения от в 1/8 финала Еврокубка (95:103 ОТ).

«Беру на себя ответственность за все, что произошло во время игры. Это логично, у меня есть опыт, поэтому беру на себя всю ответственность.

Это одно из самых тяжелых поражений в моей карьере. В сезоне все было хорошо, кроме финала Кубка Сербии против «Црвены Звезды». Я знаю, сколько вкладывают президент клуба, спортивный директор, персонал и игроки.

Когда зашел в раздевалку, даже не знал, что сказать. Не думал, что это может так закончиться. У нас остается плей-офф лиги, давайте извлечем уроки и будем готовиться.

Я приехал в «Партизан» на три года. Но если клуб недоволен моей работой, если есть кто-то лучше, я уйду без проблем. Тяжело, но это жизнь. Я все проанализирую, но у нас нет другого выбора, кроме как работать и держаться вместе. Если дело во мне, то я уйду без проблем», – заявил 62-летний сербский специалист.

«Мы были как младенцы, учившиеся ходить». В 92-м «Партизан» выиграл Евролигу – с самым молодым составом и запретом на игры в Белграде