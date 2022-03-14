«Партизан» оштрафован на 22 000 евро за поведение болельщиков во время матча против «Црвены Звезды»

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«Партизан» оштрафован на 22 000 евро за поведение болельщиков во время матча против «Црвены Звезды» (98:84), сообщает Mozzart Sport. Сербские гранды встречались 6 марта в рамках Адриатической лиги.

Фанаты оскорбляли соперников, игроков, тренеров, членов правления лиги и их родных, а также бросали на площадку твердые предметы – монеты, зажигалки и стаканы. «Црвена Звезда» подала жалобу в дисциплинарную комиссию лиги.

«Партизан» в свою очередь требует наказать главного арбитра матча Матея Болтаузера.

«Мы были как младенцы, учившиеся ходить». В 92-м «Партизан» выиграл Евролигу – с самым молодым составом и запретом на игры в Белграде

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