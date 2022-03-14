«Партизан» оштрафован на 22 000 евро за поведение болельщиков во время матча против «Црвены Звезды» (98:84), сообщает Mozzart Sport. Сербские гранды встречались 6 марта в рамках лиги.

Фанаты оскорбляли соперников, игроков, тренеров, членов правления лиги и их родных, а также бросали на площадку твердые предметы – монеты, зажигалки и стаканы. подала жалобу в дисциплинарную комиссию лиги.

«Партизан» в свою очередь требует наказать главного арбитра матча Матея Болтаузера.

«Мы были как младенцы, учившиеся ходить». В 92-м «Партизан» выиграл Евролигу – с самым молодым составом и запретом на игры в Белграде