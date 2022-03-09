Желимир Обрадович: «Моя страна была под бомбами в 1999. Но я не видел, чтобы люди как-то реагировали»

Главный тренер «Партизана» ответил на вопросы журналистов после матча с «Литкабелисом» (78:93) в рамках Еврокубка.

«Я не хочу делать никаких заявлений. Заявления – это хорошо. Но это произошло с нами не впервые. Мне 62 года. Я помню, что моя страна была под бомбами в 1999 году. Но я не помню, чтобы люди как-то реагировали и что-то говорили.

Так же в Ираке. Так же в Сирии. Так же в Афганистане. Кто-нибудь обсуждал все это в тот момент? Конечно, лично я против войны в любом виде. Когда кто-либо погибает на войне, это ужасно. Но, если мы начнем обсуждать все это здесь, то вскроется нечто большее», – сказал Обрадович.

«Мы были как младенцы, учившиеся ходить». В 92-м «Партизан» выиграл Евролигу – с самым молодым составом и запретом на игры в Белграде