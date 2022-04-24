Дуэйн Уэйд: «Разговоры об отношениях Митчелла и Гобера были просто шумом, они доверяют друг другу»

Трехкратный чемпион НБА, ныне совладелец «Юты» прокомментировал действия лидеров команды и в концовке четвертого матча серии плей-офф против (100:99, 2-2).

«Можно разговаривать сколько угодно. В конце концов, эти парни уважают друг друга. Мне просто нравится, как мы доверяем друг другу как команда. Когда Руди помогает Дону выиграть в концовке, это действительно здорово.

Большая часть дискуссий об их отношениях была посторонним шумом. Просто приятно видеть, что два звездных игрока в нашей команде доверяют друг другу на площадке», – заявил Уэйд.

Данк Гобера после передачи Митчелла принес «Джаз» победу в концовке игры.

В ходе нынешнего сезона многие журналисты отмечали, что между лидерами команды существуют разногласия.

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