Дуэйн Уэйд: «Разговоры об отношениях Митчелла и Гобера были просто шумом, они доверяют друг другу»

Трехкратный чемпион НБА, ныне совладелец «Юты» Дуэйн Уэйд прокомментировал действия лидеров команды Донована Митчелла и Руди Гобера в концовке четвертого матча серии плей-офф против «Далласа» (100:99, 2-2).
«Можно разговаривать сколько угодно. В конце концов, эти парни уважают друг друга. Мне просто нравится, как мы доверяем друг другу как команда. Когда Руди помогает Дону выиграть в концовке, это действительно здорово.
Большая часть дискуссий об их отношениях была посторонним шумом. Просто приятно видеть, что два звездных игрока в нашей команде доверяют друг другу на площадке», – заявил Уэйд.
Данк Гобера после передачи Митчелла принес «Джаз» победу в концовке игры.
В ходе нынешнего сезона многие журналисты отмечали, что между лидерами команды существуют разногласия.