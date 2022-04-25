Уильям Мозли набрал 11 очков и 9 подборов в дебютном матче за УНИКС

Американский центровой дебютировал за казанский , набрав 11 очков и сделав 9 подборов во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ против (97:59, 2-0).

«Очень рад дебютировать в составе УНИКСа. Всегда здорово вернуться на баскетбольную площадку. В целом сегодня сыграли довольно неплохо, но всегда есть над чем работать», – передает слова Мозли официальный сайт клуба.

УНИКС подписал Мозли в середине апреля. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона. Американец перешел из черногорского клуба «Морнар Бар».

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