Уильям Мозли стал игроком УНИКСа

Казанский УНИКС объявил о подписании контракта с американским центровым Уильямом Мозли (32 года, 203 см, 102 кг). Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

Мозли перешел из черногорского клуба . В 19 матчах нынешнего сезона Адриатической лиги американец набирал 6,4 очка и 4,8 подбора в среднем за встречу.

В прошлом сезоне центровой защищал цвета белградского «Партизана», набирая 6,5 очка и 5,8 подбора в среднем за матч в Адриатической лиге, а также 4,4 очка и 4,7 подбора – в Еврокубке.

Американец играл в Сербии с 2019 по 2021 год. В составе «Партизана» Мозли стал победителем Суперкубка Адриатической лиги (2019) и обладателем Кубка Сербии (2020).

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