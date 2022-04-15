Дмитрий Губерниев – о подписании Мозли: «Стоит брать пример с УНИКСа, но кто к нам поедет в нынешней ситуации?»

Комментатор «Матч ТВ» прокомментировал переход в казанский УНИКС американского центрового Уильяма Мозли.

«Они молодцы, что нашли друг друга. За то, что УНИКС заключил контракт с американцем, можно только порадоваться.

Стоит ли другим клубам брать пример с ?

Это вопрос индивидуальный. Можно сказать, что стоит, но кто к нам поедет в нынешней ситуации? Так что если приезжают достойные игроки, которые могут помочь командам, то милости просим. Мы ведь ни от кого не закрываемся», – передает слова Губерниева «Матч ТВ».

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