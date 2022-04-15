Дмитрий Губерниев – о подписании Мозли: «Стоит брать пример с УНИКСа, но кто к нам поедет в нынешней ситуации?»

Теги УНИКС Дмитрий Губерниев Единая лига ВТБ Уильям Мозли Баскетбол

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал переход в казанский УНИКС американского центрового Уильяма Мозли.

«Они молодцы, что нашли друг друга. За то, что УНИКС заключил контракт с американцем, можно только порадоваться.

Стоит ли другим клубам брать пример с УНИКСа?

Это вопрос индивидуальный. Можно сказать, что стоит, но кто к нам поедет в нынешней ситуации? Так что если приезжают достойные игроки, которые могут помочь командам, то милости просим. Мы ведь ни от кого не закрываемся», – передает слова Губерниева «Матч ТВ».

Переход из футбола, сомнения в себе и уход из интерната: как Влад Емченко дорос до основы «Локо» и сборной

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные