Светлана Журова – о переходе Уильяма Мозли в УНИКС: «Парень рискует. Понимает ли он, что ему грозит»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова заявила, что американский центровой Уильям Мозли рискует стать жертвой культуры отмены после перехода в казанский .

«То, что к нам согласился приехать американский спортсмен — это крайне удивительно. Многие сейчас, наоборот, расторгают контракты и уезжают. Парень рискует.

Будем говорить честно: в баскетболе американский игрок — это интересно, это опыт. Еще два месяца назад это было нормальной практикой и не являлось ничем особенным. Для меня удивителен факт, что в текущей обстановке кто-то согласился играть за Россию.

Сейчас есть такая неприятная тенденция, как культура отмены. В данный момент отменяется Россия. Те, кто не поддерживает, тоже становятся изгоями. Рискуем здесь не мы, а Мозли. Вопрос, понимает ли он, что ему грозит», — передает слова олимпийской чемпионки «Матч ТВ».

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