Джон Уолл планирует воспользоваться опцией игрока на 47,4 миллиона долларов

Разыгрывающий «Рокетс» собирается воспользоваться опцией игрока на 47,4 миллиона долларов и продлить контракт на сезон-2022/23.

После этого попробует обменять Уолла. Если техасский клуб не сможет осуществить сделку, то представители баскетболиста и «Рокетс» попытаются договориться о выкупе контракта до начала нового сезона.

«Хьюстон» решил не использовать 31-летнего Уолла в матчах сезона-2021/22, несмотря на то, что баскетболист полностью здоров.

В сезоне-2020/21 Джон принял участие в 40 матчах, набирая по 20,6 очка, 3,2 подбора и 6,9 передачи в среднем за игру.

Кантер-Фридом вылетел из НБА, потому что не тянет. Сам он утверждает, что лига избавилась от него из-за критики Китая