Брэдли Бил: «Мне нравилось играть с Джоном Уоллом»

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Лидер «Вашингтона» Брэдли Бил признался, что ему было комфортно выступать в одной команде с разыгрывающим Джоном Уоллом.

«Мне нравилось играть с Джоном Уоллом. Я продолжаю повторять это: Джон является лучшим ассистентом из всех, с кем мне довелось выступать в одной команде.

Наверное, он самый быстрый из всех, с кем я играл, самый быстрый с мячом в руках», – заявил Бил.

Ранее сообщалось, что номинально представляющий в этом сезоне «Хьюстон» Уолл не против возвращения в «Вашингтон».

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