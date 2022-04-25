Кармело Энтони может перейти в «Бруклин», «Бостон» или «Майами»

37-летний форвард Кармело Энтони, который только что завершил свой 19-й сезон в карьере, пока не принял решение касательно своего будущего. Однако в лиге считают, что Энтони проведет еще один сезон, сообщает Heavy.

Согласно источникам, вероятнее всего, что Кармело останется в «Лейкерс», поскольку живет в Лос-Анджелесе. Также есть вероятность, что форвард решит завершить карьеру в , за который он провел семь сезонов.

Если Энтони захочет «вернуться к корням», по мнению руководителей лиги, более вероятным вариантом являются «Нетс». Энтони родился в .

В качестве «темных лошадок», которые могут попытаться приобрести Энтони предстоящим летом, называют и .

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